Председатель Облизбиркома Вадим Минаев прокомментировал «подозрительную» явку избирателей. «Аномалии» на участках он объяснил их расположением. По его словам, рост числа голосующих, ..

Председатель Облизбиркома Вадим Минаев прокомментировал «подозрительную» явку избирателей. «Аномалии» на участках он объяснил их расположением.По его словам, рост числа голосующих, показавшийся наблюдателям странным, связан с тем, что на перечисленные УИКи идут военные, работники лесхоза и других учреждений.«Сенсации не получится. Если сравнить данные с прошлогодними цифрами(имеются в виду выборы в Госдуму), они будут практически одинаковыми», - заявил председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.В соцсетях ведомство подробно объясняет причины роста голосующих по отдельным участкам: