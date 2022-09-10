Во Владимирской области на 10 сентября выявлено 427 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у 133 человек. ..

Во Владимирской области на 10 сентября выявлено 427 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 133 человек. Ещё 52 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 30 - в Ковровском, 16 - в Петушинском, 37 - в Кольчугинском, 11 - в Александровском, 3 - в Юрьев-Польском, 61 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Судогодском, 1 - в Собинском, 15 - в Киржачском, 13 - в Камешковском, 5 - в Гороховецком, 13 - в Меленковском, 13 - в Вязниковском, 9 - в Суздальском и 2 - в Селивановском районах, а также 11 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 160412 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 43524 заболевших во Владимире, 18746 - в Ковровском районе и 17638 - в округе Муром.