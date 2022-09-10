На территории региона за прошедшие сутки 10 сентября лабораторно подтверждено 427 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 10 сентября лабораторно подтверждено 427 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
133 сл. в г. Владимире,
52 сл. в Муромском,
30 сл. в Ковровском,
16 сл. в Петушинском,
37 сл. в Кольчугинском,
11 сл. в Александровском,
3 сл. в Юрьев-Польском,
61 сл. в Гусь-Хрустальном,
2 сл. в Судогодском,
1 сл. в Собинском,
11 сл. в г. Радужный,
15 сл. в Киржачском,
13 сл. в Камешковском,
5 сл. в Гороховецком,
13 сл. в Меленковском,
13 сл. в Вязниковском,
9 сл. в Суздальском,
2 сл. в Селивановском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 160412 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь.