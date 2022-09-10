На территории региона за прошедшие сутки 10 сентября лабораторно подтверждено 427 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 10 сентября лабораторно подтверждено 427 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.133 сл. в г. Владимире,52 сл. в Муромском,30 сл. в Ковровском,16 сл. в Петушинском,37 сл. в Кольчугинском,11 сл. в Александровском,3 сл. в Юрьев-Польском,61 сл. в Гусь-Хрустальном,2 сл. в Судогодском,1 сл. в Собинском,11 сл. в г. Радужный,15 сл. в Киржачском,13 сл. в Камешковском,5 сл. в Гороховецком,13 сл. в Меленковском,13 сл. в Вязниковском,9 сл. в Суздальском,2 сл. в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 160412 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь.