Земские учителя приступили к работе в образовательных организациях Владимирской области С 1...

Земские учителя приступили к работе в образовательных организациях Владимирской областиС 1 сентября в рамках реализации программы «Земский учитель» к работе вобразовательных организациях Владимирской области приступили 6 учителей, прибывших к нам из разных регионов страны.Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, по программе «Земский учитель» начали работу:– в средней общеобразовательной школе №1 ЗАТО г. Радужный – учитель русского языка илитературы из Пермского края;– в Лицее имени академика И.А.Бакулова пос. Вольгинский – учитель русского языка илитературы из Алтайского края;– в средней общеобразовательной школе №2 г. Кольчугино – учитель русского языка илитературы из Дагестана;– в средней общеобразовательной школе №1 г. Покров – учитель математики и информатикииз Ленинградской области;– в Никологорской средней общеобразовательной школе Вязниковского района – учительанглийского языка из Самарской области;– в Основной общеобразовательной школе №3 г. Камешково – учитель английского,немецкого языка из Нижегородской области.Фото: https://www.pxfuel.com/