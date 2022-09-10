Земские учителя приступили к работе в образовательных организациях Владимирской области
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Земские учителя приступили к работе в образовательных организациях Владимирской области
С 1 сентября в рамках реализации программы «Земский учитель» к работе в
образовательных организациях Владимирской области приступили 6 учителей, прибывших к нам из разных регионов страны.
Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, по программе «Земский учитель» начали работу:
– в средней общеобразовательной школе №1 ЗАТО г. Радужный – учитель русского языка и
литературы из Пермского края;
– в Лицее имени академика И.А.Бакулова пос. Вольгинский – учитель русского языка и
литературы из Алтайского края;
– в средней общеобразовательной школе №2 г. Кольчугино – учитель русского языка и
литературы из Дагестана;
– в средней общеобразовательной школе №1 г. Покров – учитель математики и информатики
из Ленинградской области;
– в Никологорской средней общеобразовательной школе Вязниковского района – учитель
английского языка из Самарской области;
– в Основной общеобразовательной школе №3 г. Камешково – учитель английского,
немецкого языка из Нижегородской области.
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