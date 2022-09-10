Во Владимирской области подходит к концу второй день выборов губернатора региона. По состоянию на 15:00 10 сентября, явка на участки составила 15,81%, сообщили в избиркоме. 172 447 жителей области

Во Владимирской области подходит к концу второй день выборов губернатора региона. По состоянию на 15:00 10 сентября, явка на участки составила 15,81%, сообщили в избиркоме. 172 447 жителей области пришли отдать свой голос. Регион демонстрирует неплохие показатели посещаемости, если сравнивать с другими. Явка в Ярославской области, например, составила лишь 11,09%, а в Томской – 10,38%.