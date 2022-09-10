Всего на участках проголосовали 172 447 избирателей.

К 15 часам 10 сентября явка на досрочных выборах губернатора Владимирской области достигла 15,81%. Об этом сообщили в Избиркоме.Всего на участках проголосовали 172 447 избирателей. Они закроются в 20 часов.«Те, кто не может посетить УИК по уважительным причинам, могут выполнить свой гражданский долг на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию: по телефону или письменно. Заявки принимаются до 14 часов 11 сентября», - напомнили в Избиркоме.