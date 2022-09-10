Хочешь обниму? - мы вспомнили эту фразу не только потому, что 10 сентября - день обнимашек и...

Хочешь обниму? - мы вспомнили эту фразу не только потому, что 10 сентября - день обнимашек и подарков. Возможно ваши дети давно просят купить модных сегодня Хагги Вагги. А стоит ли это делать? Разбираемся с Юлией Шуваловой.Этого плюшевого монстра зовут Хагги Вагги. О таком зубастом друге сейчас мечтает почти каждый ребенок. А у многих, как у Тимофея, цель собрать всю коллекцию- девять чудовищ. Различают их по цветам.В "детский мир" эти злодеи ворвались из хоррор-игры. В чем её суть, лучше всего расскажут сами дети.Тимофей Демьянов:- Я играл в страшную игру на планшете и они мне очень понравились, особенно их смешные мордочки.- Они ловят человека, который пришел на их завод специально.-И что они с ним делают?-Они его пытаются поймать и съесть.У каждого существа своя история. Хагги Вагги любит, так сказать, слишком "крепко" обниматься. А его подружка Кисси Мисси - обладательница смертельно опасных поцелуев. А еще они звезды Тик-Тока.Просмотров у этих роликов десятки миллионов. Выпученные глаза и широкая улыбка с острыми зубами детей не пугают- ну почти, зато родителей настораживают. Так, семья Шпилевич против таких чудовищ в доме. По словам Марии, она работает педагогом, нужно внимательнее относиться к тому, что окружает ребенка в детстве.Внешность и поведение Хагги Вагги ничего хорошего, говорит Мария, в воспитание не закладывает.Мария Шпилевич, специалист по профориентации детей, эксперт в сфере образования:-Для нашей семьи этот вопрос решился очень просто. Мы с папой сказали, в нашей семье дети играют в другие игрушки. Здесь тоже важна формулировка. Не говорить: "Нет, нельзя. Хагги Вагги - это плохо". Мы сказали: "Можно играть в игрушки, но в другие". Другие семьи пусть решают по-своему.Именно поэтому у её дочери Сони только добрые игрушки. Вот этот медвежонок - её талисман с 6 лет.Соня Шпилевич :-Хагги Вагги - он отрицательный персонаж. Мне он не нравится. А то всем с ним по школе бегают... Хагги Вагги, Хагги Вагги... А вот лучше, чем Хагги Вагги. Всегда придет на помощь мой любимый друг Мишка.У детского психолога Светланы Рыбаковой другая точка зрения. Она подмечает: детские страшилки были всегда. Те же истории про "гробик на колесиках" или "черный-черный дом". От них действительно мурашки по коже, но для детей это способ познания мира. Или как говорил писатель Эдуард Успенский, витамин страха, нужный не меньше, чем другие витамины.Светлана Рыбакова, детский клинический психолог:-То,что дети иногда хотят пугаться, это объяснимо с точки зрения психологии. Вы можете вспомнить мультфильм "Котенок Гав". Эпизод, когда он бегал на чердак, чтобы побоятся. Когда можно побояться, будучи в безопасности, зная что ты в принципе в доме в светлом. Почему бы не побояться и не потренировать так себя тренировать эту эмоцию. В общем то и взрослые смотрят фильмы ужасов для того же.Детям синий злодей нравится и по другим причинам.Вера Бейлекчи:-Потому что он пушистый. И Кисси Мисси нравится.Они играют с ним в "Красавицу и Чудовище", зная, что добро победит зло. А также любят завязывать Хагги длинные лапы, а ещё... подкидывать.В любом случае родителям долго переживать не придется.Мода на Хагги Вагги пройдет, вероятно, также быстро, как, например, на спинеры и поп-ит...Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"