Рэпер Джиган оценил внешний вид Седоковой. Что думает супруга музыканта на этот счет?

Рэпер Джиган оценил внешний вид Седоковой. Что думает супруга музыканта на этот счет?Анна Седокова по праву считается одной из самых сексуальных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Звезда выделяется среди прочих стилем в одежде,подчеркивающим ее точеную фигуру, а также известна своими громкимироманами с мужчинами.Даже сегодня, когда Анна счастливав браке с баскетболистом Янисом Тиммой, она все равно считается крайне желанной женщиной, способной увести чужого мужа .Недавно Седокова опубликовала в личном блоге короткое видео, на котором красуетсяв откровенном супероблегающем комбинезоне из красного кружева.Вид артистки оценил рэпер Джиган, который поставил лайк под публикацией. У многих возник вопрос, как на это отреагировала бы ОксанаСамойлова? Дело в том, что до недавнего времени в браке звезд было не все ладно.Известно, что супруги даже навремя разъезжались, но о конкретных причинах своего временного расставанияне рассказывали. Что касается Седоковой, то у Самойловой есть повод злиться на артистку. Насвадьбе Джигана и Оксаны в конце прошлого года Анна произнесла весьмастранный тост. Певица заявила, что песня "Холодное сердце", которая онаисполнила совместно с рэпером, совсем не про его жену.