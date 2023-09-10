Рэпер Джиган оценил внешний вид Седоковой. Что думает супруга музыканта на этот счет?
Рэпер Джиган оценил внешний вид Седоковой. Что думает супруга музыканта на этот счет?
Анна Седокова по праву считается одной из самых сексуальных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Звезда выделяется среди прочих стилем в одежде,
подчеркивающим ее точеную фигуру, а также известна своими громкими
романами с мужчинами.
Даже сегодня, когда Анна счастлива
в браке с баскетболистом Янисом Тиммой, она все равно считается крайне желанной женщиной, способной увести чужого мужа .
Недавно Седокова опубликовала в личном блоге короткое видео, на котором красуется
в откровенном супероблегающем комбинезоне из красного кружева.
Вид артистки оценил рэпер Джиган, который поставил лайк под публикацией. У многих возник вопрос, как на это отреагировала бы Оксана
Самойлова? Дело в том, что до недавнего времени в браке звезд было не все ладно.
Известно, что супруги даже на
время разъезжались, но о конкретных причинах своего временного расставания
не рассказывали. Что касается Седоковой, то у Самойловой есть повод злиться на артистку. На
свадьбе Джигана и Оксаны в конце прошлого года Анна произнесла весьма
странный тост. Певица заявила, что песня "Холодное сердце", которая она
исполнила совместно с рэпером, совсем не про его жену.