Администрация Владимира разыгрывает контракт на реставрацию памятника основателю и крестителям...
Администрация Владимира разыгрывает контракт на реставрацию памятника основателю и крестителям города.
Старт электронному аукциону был дан 5 сентября, а заявки принимаются до 14 сентября 2023 года. Полную информацию можно изучить на официальном сайте «ЕИС Закупки».
Известно, что стоимость контракта чуть более 5 млн рублей. Подрядчику необходимо будет выровнять ограждение и отреставрировать памятник крестителям Владимирской земли, а также укрепить просевший вал смотровой площадки возле Успенского собора.
Если быть точнее, исходя из информации контракта, будут проводиться следующие работы:
1. Удаление поверхностных загрязнений (пыль, копоть, птичий помёт) бронзовой скульптурной композиции.
2. Воссоздание утраченных элементов: кордонного камня из гранита, бордюрного камня, накрывных плит.
3. Местное восстановление решетки ограждения и устранение крена стоек ограждения в пределах первой, второй секций и пр.
Уточняется, что для этого потребуется выполнить демонтаж тротуарной плитки парапета и металлического каркаса.
4. Устранение промоины под подпорной стенкой на участке между стойками 12 и 13.
Планируется местный ремонт мощения смотровой площадки на осевших участках с сохранением сложившейся системы водоотвода.
5. В планах и ремонт облицовки постамента. Полный демонтаж всех элементов, 8 бронзовых барельефов и 2 памятных досок.
Ожидается ремонт плит облицовки поврежденных сколами, трещинами. И, конечно, это не ещё полный перечень всех запланированных работ.
Напомним, памятник князю Владимиру стал разрушаться с 2017 года. Смотровую площадку возле Успенского собора, на которой стоит скульптурная композиция, «огородили» летом 2022 года, а далее на статуе появилась жёлтые ленты «с бантом» (специальные ремни).
Правда, всё это до сих пор не мешает туристам фотографироваться с достопримечательностью. Да и к ограждениям в парке - как владимирцы, так и туристы давно привыкли.
Масштабную реставрацию памятника планируют начать 2 октября, а завершить 8 декабря 2023 года. Это значит, что если всё сложится, то перед Новым годом мы сможем полюбоваться результатом.
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Фото: Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»