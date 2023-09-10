Администрация Владимира разыгрывает контракт на реставрацию памятника основателю и крестителям...

Администрация Владимира разыгрывает контракт на реставрацию памятника основателю и крестителям города.Старт электронному аукциону был дан 5 сентября, а заявки принимаются до 14 сентября 2023 года. Полную информацию можно изучить на официальном сайте «ЕИС Закупки».Известно, что стоимость контракта чуть более 5 млн рублей. Подрядчику необходимо будет выровнять ограждение и отреставрировать памятник крестителям Владимирской земли, а также укрепить просевший вал смотровой площадки возле Успенского собора.Если быть точнее, исходя из информации контракта, будут проводиться следующие работы:1. Удаление поверхностных загрязнений (пыль, копоть, птичий помёт) бронзовой скульптурной композиции.2. Воссоздание утраченных элементов: кордонного камня из гранита, бордюрного камня, накрывных плит.3. Местное восстановление решетки ограждения и устранение крена стоек ограждения в пределах первой, второй секций и пр.Уточняется, что для этого потребуется выполнить демонтаж тротуарной плитки парапета и металлического каркаса.4. Устранение промоины под подпорной стенкой на участке между стойками 12 и 13.Планируется местный ремонт мощения смотровой площадки на осевших участках с сохранением сложившейся системы водоотвода.5. В планах и ремонт облицовки постамента. Полный демонтаж всех элементов, 8 бронзовых барельефов и 2 памятных досок.Ожидается ремонт плит облицовки поврежденных сколами, трещинами. И, конечно, это не ещё полный перечень всех запланированных работ.Напомним, памятник князю Владимиру стал разрушаться с 2017 года. Смотровую площадку возле Успенского собора, на которой стоит скульптурная композиция, «огородили» летом 2022 года, а далее на статуе появилась жёлтые ленты «с бантом» (специальные ремни).Правда, всё это до сих пор не мешает туристам фотографироваться с достопримечательностью. Да и к ограждениям в парке - как владимирцы, так и туристы давно привыкли.Масштабную реставрацию памятника планируют начать 2 октября, а завершить 8 декабря 2023 года. Это значит, что если всё сложится, то перед Новым годом мы сможем полюбоваться результатом.Читайте и смотрите также:Во Владимире проседает грунт под памятником князю Владимируhttps://vladtv.ru/incidents/143408/В центре Владимира начал осыпаться склон вблизи исторических памятниковhttps://vladtv.ru/society/144106/Когда во Владимире отреставрируют монумент Владимиру Крестителю и святителю Федору?https://vladtv.ru/society/145817/Фото: Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»