Житель Коврова обратился в полицию в прошлые выходные, рассказав, что 3 сентября ему позвонил “работник” одного из банков. Он предложил установить на телефон программу удаленного

Житель Коврова обратился в полицию в прошлые выходные, рассказав, что 3 сентября ему позвонил “работник” одного из банков. Он предложил установить на телефон программу удаленного доступа к счету, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Ковровчанин сделал все, как ему сказали, и в итоге с карты пропала достаточно большая сумма – 800 тыс. рублей. На территории региона