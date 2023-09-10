Больше половины голосов получила Единая Россия на выборах ЗС Владимирской области. Единая...

Больше половины голосов получила "Единая Россия" на выборах ЗС Владимирской области."Единая Россия" набирает 57,56% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Владимирской области, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 8,37% протоколов, сообщает https://ria.ru.Согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК, в регионе 33:- ЕР набирает 57,56%,- КПРФ - 12,79%,- ЛДПР - 10,15%,- "Партия пенсионеров" - 6,33%,- "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,32%,- "Новые люди" - 4,04%.Подсчет голосов продолжается.Информация уточняется.Фото: облизбирком Владимирской области