Больше половины голосов получила Единая Россия на выборах ЗС Владимирской области.
Единая...
Больше половины голосов получила "Единая Россия" на выборах ЗС Владимирской области.
"Единая Россия" набирает 57,56% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Владимирской области, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 8,37% протоколов, сообщает https://ria.ru.
Согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК, в регионе 33:
- ЕР набирает 57,56%,
- КПРФ - 12,79%,
- ЛДПР - 10,15%,
- "Партия пенсионеров" - 6,33%,
- "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,32%,
- "Новые люди" - 4,04%.
Подсчет голосов продолжается.
Информация уточняется.
Фото: облизбирком Владимирской области