Что делать, если обнаружили на даче осиное гнездо? Жительнице города Коврова помогли...

Что делать, если обнаружили на даче осиное гнездо? Жительнице города Коврова помогли спасатели.Часто насекомые не избегают соседства с людьми: они строят свои гнезда не только в домах в сельской местности, но и на балконах, чердаках городских квартир.Так, например, улей можно обнаружить под крышей дома, в развилках деревьев, под потолком на даче, внутри водосточных труб, на балконах и террасах, между стенами и пр.Как рассказывают спасатели в своём telegram-канале https://t.me/zametki_spasatelya: «На этой неделе поисково-спасательный отряд города Коврова помог жительнице нашего города ликвидировать осиное гнездо. К сожалению, когда насекомые угрожают людям, то их приходится ликвидировать...»Они рассказали, что в таких ситуациях надевают костюмы химической защиты (сделаны из резины, через которые насекомые не могут их ужалить). И в процессе - гнездо заливается кипятком, а над ним создается облако из дихлофоса.После нескольких таких обработок все насекомые погибают.«Согласен, что не совсем гуманно по отношению к насекомым, - отмечает автор заметки, - но жизнь и здоровье человека важнее. Спасатели ПСО выполнили работу и отправились назад, в отряд».Фото: https://t.me/zametki_spasatelyaЧто делать, если осиное гнездо мешает вам жить?Если вы заметили, что ос стало больше или они чаще стали залетать в ваш дом, то это повод отправиться на поиски гнезда.Чтобы обнаружить насекомых, нужно просто проследить за ними. Так можно будет увидеть откуда они прилетают, уверены специалисты.Строят свои гнезда осы из сырья, которое получают при помощи кусочков дерева, листьев, стеблей растений и своей слюны. Такие пластины, похожие на бумагу, становятся материалом для их дома.В отличие от пчел, осы не вырабатывают воск. Сначала они делают ячейки-соты, а потом сооружают вокруг них кокон. Его и видит человек. Он может быть разных размеров – от небольшого (с яблоко), до довольно внушительного, напоминающего арбуз.Для того, чтобы избавиться от новых "соседей", нужно в первую очередь позаботиться о своей безопасности. Так, операцию лучше проводить ночью, когда осы плохо видят и малоактивны.Следует надеть плотную закрытую одежду, использовать перчатки и сетку для лица. Главное, чтобы насекомые не могли вас ужалить.Специальными химическими средствами, которые продаются в магазинах, можно воспользоваться, чтобы опрыскать гнездо и желательно, чтобы средство попадало внутрь улья.После первой обработки гнездо нужно сбить, завернуть в тряпку или пакет, а затем сжечь (или залить водой). Далее недавнее место обитания ос следует снова опрыскать химией.Если самостоятельно избавиться от осиного гнезда не получается, то следует обратиться к специалистам.Фото-иллюстрации: pxfuel.com