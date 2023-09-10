Глава Центризбиркома выразила благодарность наблюдателям.

Глава Центризбиркома выразила благодарность наблюдателям.Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в воскресенье посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Она обратила внимание, что для многих регионов столица является образцом в организации и проведении голосования."Процесс организации наблюдения в столице не имеет аналогов в мире. Каждый год приезжая сюда, я вижу развитие в лучшую сторону", – сказала Памфилова.Глава ЦИК поблагодарила наблюдателей, которые следят за честностью и прозрачностью голосования.Жители столицы все чаще выбирают формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ), констатировал руководитель Общественного штаба по наблюдениями за выборами Вадим Ковалев. По его словам, система выдержала нагрузки и приняла все голоса москвичей.Ковалев напомнил, что электронное и бумажное голосование завершится 10 сентября в 20:00. Он призвал принять участие в выборах тех, кто еще не отдал свой голос.В Москве с 8 по 10 сентября проходят выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований. За первые два дня проголосовали 2,6 миллиона человек. Процедура проходит без значимых нарушений.