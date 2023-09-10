Где во Владимирской области можно записаться на бесплатную вакцинацию животных против...
Где во Владимирской области можно записаться на бесплатную вакцинацию животных против бешенства?
Как известно, на протяжении всей своей жизни собаки и кошки подвержены риску заражения вирусно-бактериальными болезнями. К сожалению, в мировой ветеринарии не разработана лечебная терапия от от бешенства. Поэтому единственный эффективный способ защиты – вакцинация.
Напомним, своеобразным «резервуаром» в природной среде, а также переносчиками вируса бешенства являются дикие животные: волки, лисы, грызуны, ежи и другие.
В группу риска попадают:
- сильно истощенные (и больные) домашние животные;
- собаки, кошки с ослабленным иммунитетом;
- щенки и котята;
- охотничьи породы собак.
Если вы решили привить своего питомца от бешенства, то следует помнить, что во Владимирской области это можно сделать абсолютно бесплатно. Как и где? Инспекция государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии нашего региона информирует:
Александровская районная СББЖ 8 (49244) 2-36-15
Вязниковская районная СББЖ 8 (49233) 3-22-73
Гороховецкая районная СББЖ 8 (49238) 2-11-86
Гусь-Хрустальная районная СББЖ 8 (49241) 2-25-66
Камешковская районная СББЖ 8 (49248) 2-23-85
Киржачская районная СББЖ 8 (49237) 2-31-67
Ковровская районная СББЖ 8 (49232) 2-14-20
Кольчугинская районная СББЖ 8 (49245) 2-29-50
Меленковская районная СББЖ 8 (49247) 2-13-20
Муромская окружная СББЖ 8 (49234) 3-13-28
Петушинская районная СББЖ 8 (49243) 2-12-89
Селивановская районная СББЖ 8 (49236) 2-17-76
Собинская районная СББЖ 8 (49242) 2-26-40
Судогодская районная СББЖ 8 (49235) 2-12-36
Суздальская районная СББЖ 8 (49231) 2-03-12
Юрьев-Польская районная СББЖ 8 (49246) 2-24-02
Это важно!
Против бешенства прививают кошек и собак независимо от породной принадлежности.
Доказано, что вакцинация – единственный эффективный метод защиты животных от опасных инфекций. В процессе водятся ослабленные («убитые штаммы микроорганизмов»). И в дальнейшем формируется стойкая иммунная защита, а также вырабатываются специфические антитела в организме вашего питомца.
Фото: pxfuel.com