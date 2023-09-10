Где во Владимирской области можно записаться на бесплатную вакцинацию животных против...

Где во Владимирской области можно записаться на бесплатную вакцинацию животных против бешенства?Как известно, на протяжении всей своей жизни собаки и кошки подвержены риску заражения вирусно-бактериальными болезнями. К сожалению, в мировой ветеринарии не разработана лечебная терапия от от бешенства. Поэтому единственный эффективный способ защиты – вакцинация.Напомним, своеобразным «резервуаром» в природной среде, а также переносчиками вируса бешенства являются дикие животные: волки, лисы, грызуны, ежи и другие.В группу риска попадают:- сильно истощенные (и больные) домашние животные;- собаки, кошки с ослабленным иммунитетом;- щенки и котята;- охотничьи породы собак.Если вы решили привить своего питомца от бешенства, то следует помнить, что во Владимирской области это можно сделать абсолютно бесплатно. Как и где? Инспекция государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии нашего региона информирует:Александровская районная СББЖ 8 (49244) 2-36-15Вязниковская районная СББЖ 8 (49233) 3-22-73Гороховецкая районная СББЖ 8 (49238) 2-11-86Гусь-Хрустальная районная СББЖ 8 (49241) 2-25-66Камешковская районная СББЖ 8 (49248) 2-23-85Киржачская районная СББЖ 8 (49237) 2-31-67Ковровская районная СББЖ 8 (49232) 2-14-20Кольчугинская районная СББЖ 8 (49245) 2-29-50Меленковская районная СББЖ 8 (49247) 2-13-20Муромская окружная СББЖ 8 (49234) 3-13-28Петушинская районная СББЖ 8 (49243) 2-12-89Селивановская районная СББЖ 8 (49236) 2-17-76Собинская районная СББЖ 8 (49242) 2-26-40Судогодская районная СББЖ 8 (49235) 2-12-36Суздальская районная СББЖ 8 (49231) 2-03-12Юрьев-Польская районная СББЖ 8 (49246) 2-24-02Это важно!Против бешенства прививают кошек и собак независимо от породной принадлежности.Доказано, что вакцинация – единственный эффективный метод защиты животных от опасных инфекций. В процессе водятся ослабленные («убитые штаммы микроорганизмов»). И в дальнейшем формируется стойкая иммунная защита, а также вырабатываются специфические антитела в организме вашего питомца.Фото: pxfuel.com