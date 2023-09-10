Какие ограничения действуют для жителей Владимирской области при выборе имени новорожденным? Как...

Какие ограничения действуют для жителей Владимирской области при выборе имени новорожденным?Как найти такое имя для своего малыша, чтобы было красивым и популярным, но в то же время оригинальным и без нарушения закона РФ?В ЗАГСе Владимира напоминают, что после появления на свет ребенка родители обязаны в течение одного месяца обратиться в орган и зарегистрировать его рождение. При этом не стоит проявлять излишнюю фантазию при выборе имени для малыша. Действуют определённые ограничения.Во-первых, имейте ввиду, что Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» установлено, что имя новорожденного записывается по соглашению родителей.Во-вторых, запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и знаков, за исключением «дефиса» (или любой подобной комбинации).В-третьих, запрещены бранные слова, а также указания на ранги, должности и всевозможные титулы ("Принцесса Диана", например).Что касается фамилии: если у матери и отца они разные, то посоветовавшись, родители могут дать малышу любой из вариантов, а также двойную фамилию, образованную с помощью присоединения (в любой последовательности).Важно!В случае отсутствия единого решения родителей при выборе имени ребенка, разногласия решаются в органах опеки и попечительства.Какие имена стали самыми популярными и редкими у жителей Владимира в августе 2023?По официальной информации ЗАГСа города Владимира, в августе 2023 года было зарегистрировано рождение 161 мальчика и 144 девочек.Самые популярные имена у мальчиков:Александр, Арсений, Егор, Илья, Константин, Матвей, Михаил и Роман.Редкие имена: Аким, Архип, Виталий, Герман, Ефрем, Игорь, Леон, Лука, Леван, Мартин, Неемия, Панкрат, Тихон и Эрик.Самые популярные имена у девочек:Ксения, Анна, Ева, София, Алиса, Виктория и Мария.Редкие имена: Амелина, Виолетта, Зарина, Милитина, Мира, Николь, Ода, Сабина, Серафима, Эвия и Эльза.Фото: pxfuel.com