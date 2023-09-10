Меган Маркл и принц Гарри познакомились на свидании вслепую, которое организовали их друзья.

Меган Маркл и принц Гарри познакомились на свидании "вслепую", которое организовали их друзья.Многие сейчас предполагают, якобы актриса прекрасно знала, с кем пойдет на встречу, именно поэтому нанесла на себя любимые духи принцессы Дианы и понимала, что хотел бы видеть в своей избраннице младший сын короля. Правда, Меган Маркл все отрицает: мол, она и о существовании монархии в Британии не догадывалась, а уж про королевскую семью и вовсе не слыхала.Впрочем, это уже неважно, ведь в конечном счете принц Гарри поддался на чары актрисы. Путь к сердцу "запасного" наследника лежал в том числе и через желудок. Меган Маркл покорила принца жареной курицей по рецепту повара Ины Гартен.Что потребуется, чтобы покорить своего принца?одна выпотрошенная курица,соль, перец,оливковое масло,чеснок,тимьян,лимон,редис,лук.Курицу необходимо промыть, посолить и поперчить внутри и снаружи. Внутрь положить зубчик чеснока, несколько долек лимона, тимьян и смазать оливковым маслом. Затем связать ножки кулинарной нитью и положить в форму для запекания. Добавить на противень несколько долек лимона с луком и редис, приправленные несколькими каплями оливкового масла, чайной ложкой соли и половинкой – перца. Запекать час-пятнадцать при температуре 220 градусов.Именно во время приготовления этого ужина принц Гарри сделал Меган Маркл предложение.