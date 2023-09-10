Когда завершится ремонт в знаменитой усадьбе Танеевых во Владимирской области? Как сообщает...

Когда завершится ремонт в знаменитой усадьбе Танеевых во Владимирской области?Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, в музее-усадьбе Танеевых Ковровского района завершается ремонт.Уточняется, что работы ведутся в рамках национального проекта «Культура».Уже изготовлены все столярные заполнения окон и установлены с внешней стороны здания усадебного дома.Готовы к установке и оконные наличники. Ранее мы уже сообщали об их реставрации.В целях дальнейшего сохранения объекта культурного наследия столярные заполнения оконных проемов выполнены из качественной древесины хвойных пород и окрашены в белый цвет.Напомним, в «Усадебном доме Танеевых, XIX в.» (памятнике градостроительства и архитектуры регионального значения) находятся музейные экспозиции, воссоздающие исторический интерьер дворянской усадьбы.Как сообщается в официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области, ремонт должен завершиться уже к концу сентября текущего года.Фото: https://t.me/region33vladimir