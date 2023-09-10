Юлия Ковальчук буквально через пару недель после выписки из роддома продемонстрировала восстановление форм.

Юлия Ковальчук буквально через пару недель после выписки из роддома продемонстрировала восстановление форм.Юлия Ковальчук тщательно следит за собой. Певица не захотела засиживаться в декрете и через пару недель после выписки из роддома принялась демонстрировать восстановление форм.Сегодня звезда сообщила, что притупила к съемкам нового проекта. Исполнительница поделилась фотографией, на которой позирует в образе, подобранном стилистами, в платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее стройную талию. А естественный макияж придает лицу певицы свежести.Поклонники пришли в восторг от публикации, многие из них засыпали артистку комплиментами. Стоит отметить, что за беременность экс-солистка группы "Блестящие" набрала 14 килограммов. По ее словам, до фигуры мечты ей осталось сбросить немного.Впервые артистка поделилась фотографией в белье спустя несколько недель после родов. Тогда поклонники заметили, что Юлия прекрасно выглядит, словно никогда не рожала. Некоторые даже предположили, что певица обратилась за помощью к суррогатной матери, чтобы не портить фигуру. Но Ковальчук опровергла подобные слухи.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков во второй раз стали родителями. Об этом сообщила певица в начале июля в социальных сетях. У пары родилась девочка, получившая имя Алисия.