Андрей Малахов вышел на связь на фоне шумихи в прессе. Ранее появились данные о недуге звезды.

Андрей Малахов вышел на связь на фоне шумихи в прессе. Ранее появились данные о недуге звезды.На протяжении длительного времени о телеведущем Андрее Малахове ходили тревожные слухи, якобы шоумен тяжело болен. Отмечалось, что телеведущий начал носить парик и сильно поправился.Среди прочих набирали оборот слухи об онкологическом заболевании. Сам Малахов между тем предпочитал хранить молчание.Недавно поклонники Андрея Малахова убедились, что переживали безосновательно. Известно, что шоумен бодр и весел.Недавно он отмечал День города в родных Апатитах. Телеведущий принял участие в арт-шествии "Схождение реки Белой". ВВ социальных сетях Андрей продемонстрировал, как проводит время с молодежью на улицах города.Стоит отметить, что в Апатиты шоумен отправился не с супругой. Звезду сопровождала другая женщина — писательница и сценаристка Татьяна Полякова. Пару запечатлели в салоне самолета.Ранее "Дни.ру" писали о том, что в палате, где проходила реабилитацию Лада Дэнс, вместе со съемочной группой побывал телеведущий Андрей Малахов. В своем телеграм-канале журналист опубликовал кадры, на которых он запечатлен рядом с изувеченной артисткой. Таким образом Андрей анонсировал выпуск шоу "Малахов", главной героиней которого станет попавшая в аварию певица.