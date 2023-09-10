Мать и дочь погибли в лобовом столкновении автомобилей во Владимирской области. Трагедия случилась...

Мать и дочь погибли в лобовом столкновении автомобилей во Владимирской области.Трагедия случилась накануне в деревне Кесово в Меленковском районе около 15 часов 30 минут.Жительницы Навашино Нижегородской области ехали на "Ладе" в сторону Мурома.По предварительным данным, при обгоне машина выехала на встречную полосу. И столкнулась с фурой, за рулем которой находился 65-летний водитель, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Информация уточняется, правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств трагедии.Фото: «Подслушано Муром Навашино»