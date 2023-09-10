На выборах в ЗС Владимирской области проголосовал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны. В...

На выборах в ЗС Владимирской области проголосовал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны.В Гусь-Хрустальном Николай Федорович пришел поддержать своего кандидата в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, сообщает Гусь-Хрустальный | GUSADMIN.RU.Ветеран считает выборы своим гражданским долгом и всегда принимает в них участие. При этом он не хочет вызывать комиссию на дом,.Голосует только на избирательном участке. А помогает ему в этом сын.Фото и видео: Гусь-Хрустальный | GUSADMIN.RU