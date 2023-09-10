Осень 2023 порадует жителей Владимирской области долгим «бабьим летом». Специалист центра «Фобос»...

Осень 2023 порадует жителей Владимирской области долгим «бабьим летом».Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в интервью СМИ и своём официальном телеграм-канале рассказал, что, скорее всего, в наступивший осенний период температура будет выше среднестатистической на 2-4 градуса, а под конец сезона и вовсе на 3-5 градусов. Но при этом зима начнется (как обычно) в ноябре.Прогнозируется, что с 11 по 19 сентября «бабье лето» придёт во многие районы Центрального федерального округа.Во Владимирской области, например, завтра (11 сентября) ожидается тёплая погода, без осадков.Днём воздух прогреется во Владимире до +19°C. Жители региона будут наблюдать переменную облачность. А в ночное время суток температурные значения опустятся до +8°C, ветер немного усилится (до 3 метров в секунду) и поменяет своё направление с севера на северо-запад.Атмосферное давление — 752 мм. рт. столба, влажность — 66%. Магнитное поле — спокойное.И если во вторник (12 сентября) подобная погода сохранится, то уже в среду ожидается потепление до +20°C (в некоторых городах Владимирской области — 19 - 21°C). Порадуют жителей региона ясные деньки в четверг и пятницу (14 и 15 сентября).По последним данным синоптиков - тепло не покинет владимирцев до конца недели, но в субботу (16 сентября) ожидаются дожди.Что касается долгосрочного прогноза, то как мы знаем «погода — переменчивая особа», но специалисты обещают комфортный и тёплый сентябрь до самых последних денечков текущего месяца.Евгений Тишковец, например, рассказал, что в Россию придут несколько волн бабьего лета — молодое (в начале сентября), классическое (в середине сентября) и старое (в конце месяца): «Они будут перемещаться по нашей стране, посещая регионы в разное время...»Кстати, октябрьские температурные значения также будут выше нормы, обещают синоптики. Так что сентябрь и октябрь порадуют владимирцев тёплой и комфортной осенью (если ничего не изменится). Да будет так!Народный прогноз погоды на 11 сентября:«Гром и ненастная погода 11 сентября - осень будет теплой», «Если журавли уже улетели — снег выпадет рано», «В этот день увидеть гуся — к дождю», «Осень будет тёплой, если скворцы 11 сентября ещё не улетели».Фото: pxfuel.com