Сегодня отмечает свой день рождения Лариса Долина. Знаменитой джазовой певице исполнилось 68 лет.

Сегодня отмечает свой день рождения Лариса Долина. Знаменитой джазовой певице исполнилось 68 лет.Певице Ларисе Долиной исполнилось 68 лет. По этому поводу артистка обратилась к поклонникам."Ну что ж, 68-й день рождения отмечаю с надеждой,любовью и верой, что снова все смогу! В паспортзаглядывать странно, ощущать свой возраст? Нет, дажени малейшего намека! По всем показателям мне лет 45,не больше. И это вовсе не кокетство и не желаниеомолаживаться, это моё сегодняшнее состояние — ифизическое, и психологическое", — цитирует звезду пресса.Долина по сей день не дает себе поблажек и все свободное время посвящает работе. Даже день рожденияартистке пришлось праздновать на борту самолета, возвращаясь с гастролей.Темнеожиданнее для нее стало поздравление от коллектива, к которомуприсоединились сотрудники воздушного судна.Долиной устроили настоящий сюрприз в бизнес-классе самолета. Саксофонистисполнил знаменитую композицию "Happy Birthday to You", остальные дополнилимелодию вокальным исполнением и вручили букет цветов.Судя по обнародованным кадрам, артистка явно не ожидала такого внимания,засмущалась и начала прикрывать лицо руками. Лариса Александровна была в воздухе без всякого макияжа, давая коже возможностьперенести полет в наиболее щадящем режиме.Поклонники сошлись во мнении, что Долина выглядит прекрасно. Также они присоединились к поздравлениям.