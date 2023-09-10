Сегодня отмечает свой день рождения Лариса Долина. Знаменитой джазовой певице исполнилось 68 лет.
Сегодня отмечает свой день рождения Лариса Долина. Знаменитой джазовой певице исполнилось 68 лет.
Певице Ларисе Долиной исполнилось 68 лет. По этому поводу артистка обратилась к поклонникам.
"Ну что ж, 68-й день рождения отмечаю с надеждой,
любовью и верой, что снова все смогу! В паспорт
заглядывать странно, ощущать свой возраст? Нет, даже
ни малейшего намека! По всем показателям мне лет 45,
не больше. И это вовсе не кокетство и не желание
омолаживаться, это моё сегодняшнее состояние — и
физическое, и психологическое", — цитирует звезду пресса.
Долина по сей день не дает себе поблажек и все свободное время посвящает работе. Даже день рождения
артистке пришлось праздновать на борту самолета, возвращаясь с гастролей.
Тем
неожиданнее для нее стало поздравление от коллектива, к которому
присоединились сотрудники воздушного судна.
Долиной устроили настоящий сюрприз в бизнес-классе самолета. Саксофонист
исполнил знаменитую композицию "Happy Birthday to You", остальные дополнили
мелодию вокальным исполнением и вручили букет цветов.
Судя по обнародованным кадрам, артистка явно не ожидала такого внимания,
засмущалась и начала прикрывать лицо руками. Лариса Александровна была в воздухе без всякого макияжа, давая коже возможность
перенести полет в наиболее щадящем режиме.
Поклонники сошлись во мнении, что Долина выглядит прекрасно. Также они присоединились к поздравлениям.