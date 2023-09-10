Почти 200 тысяч человек проголосовали на выборах в Законодательное собрание Владимирской...

Почти 200 тысяч человек проголосовали на выборах в Законодательное собрание Владимирской области.К 15 часам 10 сентября во Владимирской области на избирательных участках проголосовало 193826 избирателей или 18,64 %, сообщил облизбирком.Напомним, что всего в регионе открылись 975 избирательных участков. Более двадцати из них- именные. Они названы в честь героев Великой Отечественной войны, а также известных уроженцев владимирского края."За честные выборы" - инициатор традиционного марафона Общественная палата региона. Центр общественного наблюдения работает во владимирском филиале РАНХиГС.Фото: облизбирком