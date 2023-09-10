Проголосовавшие электронно получают призовые баллы.

Проголосовавшие электронно получают призовые баллы.Программа "Миллион призов" оказала влияние на популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такое мнение в беседе с Агентством городских новостей "Москва" высказал политолог Дмитрий Журавлев.Эксперт напомнил, что призовые баллы равны реальным деньгам. На них можно совершить покупки в магазинах – партнерах акции."Дополнительные 3 тысячи рублей на лекарства, например", – сказал Журавлев.Аналитик обратил внимание на удобство электронного голосования. По его словам, молодежь и люди среднего возраста предпочитают онлайн-формат."Систему отладили, серьезных сбоев не было. О них, по крайней мере, не заявляли представители кандидатов и партий", – заключил политолог.Первые два розыгрыша в рамках акции программы "Миллион призов" прошли 9 и 10 сентября. Финальный состоится в понедельник.Проголосовавшие электронно могут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Одну тысячу призовых баллов гарантированно получили те, кто впервые принял участие в онлайн-голосовании, но не вошел в число победителей.Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований прошли с 8 по 10 сентября. почти 3,3 миллиона человек.