Последний розыгрыш программы Миллион призов пройдет в понедельник утром.

Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет в понедельник утром.Участники электронного голосования на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО могут выиграть призовые баллы и потратить их на услуги и товары партнеров акции (один балл равен одному рублю). Последний розыгрыш назначен на утро 11 сентября.Одну, три или пять тысяч баллов будут разыгрывать среди тех, кто сделал свой выбор с 20:01 9 сентября до завершения выборов.Победители акции будут определены случайно, в этом организаторам поможет специальное оборудование. Тем, кому достались призовые баллы, отправят СМС-сообщения. Чтобы их получить, победителям нужно будет активировать уникальный код участника до 25 сентября 2023 года.Для уточнения результатов розыгрыша участники могут авторизоваться на сайте с 12:00. К слову, там же можно активировать код участника, узнать подробности самой акции и ее партнерах, получить ответы на другие вопросы, связанные с розыгрышем.На данный момент прошло два розыгрыша, в которых поучаствовали почти 2,1 миллиона человек.Одну тысячу призовых баллов гарантированно получают те, кто впервые принимает участие в онлайн-голосовании и не выигрывал баллы ранее.Напомним, выборы в Москве проходят с 8 по 10 сентября 2023 года.