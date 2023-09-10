Победители программы Миллион призов смогут попробовать блюда разных стран.

Победители программы "Миллион призов" смогут попробовать блюда разных стран.Жители Москвы, которые приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО с 8 по 10 сентября, могут выиграть призовые баллы программы "Миллион призов" и потратить их на услуги или товары партнеров акции, среди которых – театры, музеи, рестораны, торговые сети, крупный банный комплекс. Кроме того, с помощью баллов москвичи смогут пополнить карту "Тройка". Баллы можно направить и на благотворительность. Всего у акции свыше 240 партнеров.Так, в программе "Миллиона призов" участвуют 50 культурных учреждений. Победители могут потратить баллы на спектакли "Театра на Таганке", "Современника", Театра Олега Табакова, "Ленкома", "Практики", Московского театра юного зрителя и не только. Также есть шанс сэкономить на посещении концертного зала "Зарядье", где можно послушать симфоническую, органную музыку, джаз.А еще в списке партнеров акции – 30 заведений общественного питания. В них можно будет оплатить счет призовыми баллами полностью или частично. Рестораны, являющиеся партнерами, предлагают посетителямотведать кухню разных стран, в том числе русские блюда.80 благотворительных организаций и объединений тоже являются партнерами акции. Среди фондов – "Со-единение" (помогает детям со слепоглухотой), "Ты ему нужен" (помогает тяжелобольным детям-сиротам), "Галчонок", "Обнаженные сердца", "Время детства", "Подарок ангелу" (помогают больным детям), "Дорога милосердия" (оказывают поддержку людям с расстройствами аутического спектра), "Память поколений" (помогают ветеранам боевых действий и труженикам тыла).Подробнее о партнерах акции и возможностях призовых баллов можно узнать на портале , а также на сайте . Один балл равен одному рублю.Розыгрыши призовых баллов пройдут 10 и 11 сентября. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов.