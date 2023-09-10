Превысило 215 тысяч количество проголосовавших на выборах в ЗС Владимирской области. К 18.00 10...

Превысило 215 тысяч количество проголосовавших на выборах в ЗС Владимирской области.К 18.00 10 сентября во Владимирской области на избирательных участках проголосовало 215586 избирателей или 20,73 %, сообщил облизбирком.Напомним, к 15 часам сегодня проголосовало 193826 избирателей или 18,64 %.Напомним, что всего в регионе открылись 975 избирательных участков. Более двадцати из них- именные. Они названы в честь героев Великой Отечественной войны, а также известных уроженцев владимирского края.Также продолжается марафон "За честные выборы" - инициатор традиционного марафона Общественная палата региона. Центр общественного наблюдения работает во владимирском филиале РАНХиГС.Фото: облизбирком Владимирской области.