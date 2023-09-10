Самым результативным стал третий день голосования на выборах в ЗС Владимирской...

Самым результативным стал третий день голосования на выборах в ЗС Владимирской области.Корреспонденты ГТРК "Владимир" сейчас работают на одном из избирательных участков областного центра, где идет подсчет голосов.И на базе Владимирского филиала РАНХиГС в Центре общественного наблюдения за выборами во Владимирской области, где стартовала традиционная "Ночь выборов 2023".Пока можно только сказать, что наиболее активно владимирцы проголосовали именно сегодня. Об этом рассказали сотрудники избирательных участков.Например, на 415-й участок (он находится во владимирской школе № 25) в последний день голосования проголосовали свыше 220 человек Всего же на выборах здесь проголосовало более 460 человек.Мы расскажем об итогах выборного марафона в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото и видео ГТРК "Владимир"