Стало известно, какая партия получила более половины голосов на выборах ЗС Владимирской...
Стало известно, какая партия получила более половины голосов на выборах ЗС Владимирской области.
После обработки 25% протоколов УИК об итогах голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания голоса распределились следующим образом, сообщил облизбирком:
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 6,92%
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 14,29%
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 4,3%
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 6,64%
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 54,73%
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 10,25%
Подсчет голосов продолжается.
Информация уточняется.
Фото: облизбирком Владимирской области