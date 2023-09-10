Стало известно, какая партия получила более половины голосов на выборах ЗС Владимирской...

Стало известно, какая партия получила более половины голосов на выборах ЗС Владимирской области.После обработки 25% протоколов УИК об итогах голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания голоса распределились следующим образом, сообщил облизбирком:Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 6,92%Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 14,29%Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 4,3%ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 6,64%Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 54,73%Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 10,25%Подсчет голосов продолжается.Информация уточняется.Фото: облизбирком Владимирской области