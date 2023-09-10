Телегруппа ГТРК Владимир встречает окончание голосования на выборах в ЗС на одном из...

Телегруппа ГТРК "Владимир" встречает окончание голосования на выборах в ЗС на одном из избирательных участков.До финала - считанные минуты.- На 415-й участок (он находится во владимирской школе № 25) в последний день голосования избиратели шли активнее всего. Проголосовавших на данный момент - 220 - это больше, чем было в пятницу и в субботу. Всего на выборах здесь проголосовало более 460 человек, сообщает с места событий наш корреспондент.Мы расскажем об итогах выборного марафона в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото: Вера Куликова.