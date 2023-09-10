Проголосовавшие онлайн могут выиграть одну, три или пять тысяч баллов.

Проголосовавшие онлайн могут выиграть одну, три или пять тысяч баллов.Участвовавшие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) победители акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" с 12:00 начали получать выигрышные коды. Активировать его нужно до 25 сентября включительно на .Второй розыгрыш состоялся утром 10 сентября. Участие приняли более 723 тысяч человек. Всего за два дня участниками стали 2 090 881 человек.Победители могут потратить призовые баллы по своему усмотрению: посетить кафе или ресторан, музей или театр, направить выигрыш на благотворительные нужды, пополнить транспортную карту "Тройка" или в магазинах.Участниками акции становятся те, кто проголосовал дистанционно или с помощью терминала электронного голосования на участке. Те, кто участвует впервые, но не попал в список победителей, гарантированно получат тысячу баллов.Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. За первые два дня участие приняли 2,6 миллиона человек. Голосование проходит без серьезных нарушений.