Скончался советский и российский актер Андрей Шаронов. Деятель ушел из жизни в возрасте 72 лет. По данным Российской Газеты, он скончался в субботу, 9 сентября. Причина смерти артиста не ..

Скончался советский и российский актер Андрей Шаронов. Деятель ушел из жизни в возрасте 72 лет.По данным Российской Газеты, он скончался в субботу, 9 сентября. Причина смерти артиста не раскрывается.Стоит отметить, что Андрей Валерьевич Шаронов служил в Театре драмы и комедии на Литейном проспекте в Петербурге, а также преподавал в Санкт-Петербургском институте культуры и искусств. В кино артист дебютировал в 1981 году, сыграв в музыкальной комедии "Это было за Нарвской заставой".