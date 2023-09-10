В городах Владимирской области на выборах в Законодательное собрание работают комплексы обработки...

В городах Владимирской области на выборах в Законодательное собрание работают комплексы обработки избирательных бюллетеней.В частности, избиратели Александрова, Струнино и Коврова в этом году голосуют при помощи комплексов обработки избирательных бюллетеней, сообщил облизбирком.Для этого используются бумажные бюллетени, которые считываются электронным устройством.КОИБ подсчитывает голоса автоматически, что экономит время и упрощает работу избирательных комиссий.Голосование с их помощью проходит штатно, без сбоев, отметили в облизбиркоме.Фото: облизбирком Владимирской области.