В городах Владимирской области на выборах в Законодательное собрание работают комплексы обработки...
В городах Владимирской области на выборах в Законодательное собрание работают комплексы обработки избирательных бюллетеней.
В частности, избиратели Александрова, Струнино и Коврова в этом году голосуют при помощи комплексов обработки избирательных бюллетеней, сообщил облизбирком.
Для этого используются бумажные бюллетени, которые считываются электронным устройством.
КОИБ подсчитывает голоса автоматически, что экономит время и упрощает работу избирательных комиссий.
Голосование с их помощью проходит штатно, без сбоев, отметили в облизбиркоме.
Фото: облизбирком Владимирской области.