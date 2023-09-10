Скоро станут известны результаты выборов в столице.

Скоро станут известны результаты выборов в столице.В Москве завершились выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО, в том числе дистанционное электронное голосование (ДЭГ), для подведения итогов которого начали церемонию соединения ключа расшифрования. Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова сообщила о высокой явке на выборах.По ее словам, результаты электронного голосования подсчитываются первыми, поскольку это занимает не так много времени, как подсчет бумажных бюллетеней на участках. Кроме того, у каждой комиссии свой темп работы. "Сначала гасятся неиспользованные бюллетени, только потом начинается подсчет бюллетеней из ящиков для голосования и сейф-пакетов", – пояснила Кириллова.Результаты голосования заносят в протоколы, после чего их передают в территориальную избирательную комиссию (ТИК), где итоги, полученные на участках, суммируют с показателями ДЭГ. Данные будут считаться окончательными после того, как протоколы по всем участкам доставят в ТИКи и обработают.Напомним, выборы в Москве проходили с 8 по 10 сентября 2023 года. Ранее сообщалось о том, что в голосовании приняли участие почти три миллиона человек. Об этом "Дни.ру".