Избирательные участки закрылись в 20:00.

Избирательные участки закрылись в 20:00.Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований завершились в воскресенье в 20:00. В это время закрылись участки, а система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) завершила выдачу бюллетеней.Замруководителя Общественного штаба по информационному сопровождению Александр Асафов отметил, что после завершения голосования ДЭГ еще 15 минут продолжила принимать голоса избирателей, получивших бюллетень в последний момент. После завершения приема голосов начнется подсчет результатов, уточнил он.Также стартовала подготовка к подсчету бюллетеней на избирательных участках. Процедура начнется после того, как члены избиркомов сверят количество бумажных бюллетеней и проведут другие необходимые действия.Наблюдатели остаются на участках и продолжают следить за соблюдением законодательства. Они пробудут на местах до завершения подсчета голосов.Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова проведение выборов в городе. Она отметила, что для многих регионов столица является образцом в организации электоральных процессов.