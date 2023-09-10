В Суздале ждут гостей и туристов на большой фестиваль воздухоплавания. С 15 по 17 сентября на...

В Суздале ждут гостей и туристов на большой фестиваль воздухоплавания.С 15 по 17 сентября на территории ГТК «Суздаль» развернется яркий фестиваль воздухоплавания «Золотая осень на Золотом кольце».Организаторы мероприятия сообщают, что более 15-ти тепловых аэростатов одновременно поднимутся в небо. И все желающие смогут узнать — что такое воздухоплавание, а также полюбоваться прекрасными видами. Старинные храмы и монастыри, река Каменка, уютные деревянные домики, многочисленные музеи, уникальная природа… Этим можно будет полюбоваться с высоты птичьего полёта!Всех желающих будут катать на аэростатах по предварительной брони. Конечно, если не будет дождя и сильного ветра. Утром начало в 6 часов 40 минут, вечером — в 17:00.Посмотреть на общий старт, пофотографировать и пообщаться с командами возможно бесплатно, в этом случае бронирование не требуется.В программе ожидаются:15 сентября (в пятницу)16:00Предполётный брифинг. Выезд на место взлёта. Вечерний полёт аэростатов над городом Суздаль.18:00 до 20:00Привязные подъёмы на тепловом аэростате.16 сентября (в субботу)17:00Вечерний полёт аэростатов над Суздалем18:00 –20:00Привязные подъёмы на тепловом аэростате18:30 - 19:00Шоу «Ночное свечение аэростатов» с участием 3-х тепловых аэростатов.17 сентября (в воскресенье)6:40Утренний полёт аэростатов над Суздалем17:00Вечерний полёт аэростатов над Суздалем18:00 –20:00Привязные подъёмы на тепловом аэростате.Организаторы фестиваля анонсируют, что впервые в небо поднимется и уникальный аэростат (дизайн которого выбирали общим голосованием) с названием древнего города — Суздаль.Важно!Полёты состоятся при ветре менее 5 м/с и отсутствии осадков. За 3-5 дней до фестиваля принимается предварительное решение, за сутки до полёта – окончательный вердикт. Если прогноз неопределенный, то проводится брифинг.Фото-иллюстрации: pxfuel.com