В Суздале ждут гостей и туристов на большой фестиваль воздухоплавания.
С 15 по 17 сентября на...
В Суздале ждут гостей и туристов на большой фестиваль воздухоплавания.
С 15 по 17 сентября на территории ГТК «Суздаль» развернется яркий фестиваль воздухоплавания «Золотая осень на Золотом кольце».
Организаторы мероприятия сообщают, что более 15-ти тепловых аэростатов одновременно поднимутся в небо. И все желающие смогут узнать — что такое воздухоплавание, а также полюбоваться прекрасными видами. Старинные храмы и монастыри, река Каменка, уютные деревянные домики, многочисленные музеи, уникальная природа… Этим можно будет полюбоваться с высоты птичьего полёта!
Всех желающих будут катать на аэростатах по предварительной брони. Конечно, если не будет дождя и сильного ветра. Утром начало в 6 часов 40 минут, вечером — в 17:00.
Посмотреть на общий старт, пофотографировать и пообщаться с командами возможно бесплатно, в этом случае бронирование не требуется.
В программе ожидаются:
15 сентября (в пятницу)
16:00
Предполётный брифинг. Выезд на место взлёта. Вечерний полёт аэростатов над городом Суздаль.
18:00 до 20:00
Привязные подъёмы на тепловом аэростате.
16 сентября (в субботу)
17:00
Вечерний полёт аэростатов над Суздалем
18:00 –20:00
Привязные подъёмы на тепловом аэростате
18:30 - 19:00
Шоу «Ночное свечение аэростатов» с участием 3-х тепловых аэростатов.
17 сентября (в воскресенье)
6:40
Утренний полёт аэростатов над Суздалем
17:00
Вечерний полёт аэростатов над Суздалем
18:00 –20:00
Привязные подъёмы на тепловом аэростате.
Организаторы фестиваля анонсируют, что впервые в небо поднимется и уникальный аэростат (дизайн которого выбирали общим голосованием) с названием древнего города — Суздаль.
Важно!
Полёты состоятся при ветре менее 5 м/с и отсутствии осадков. За 3-5 дней до фестиваля принимается предварительное решение, за сутки до полёта – окончательный вердикт. Если прогноз неопределенный, то проводится брифинг.
Фото-иллюстрации: pxfuel.com