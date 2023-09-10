Альтернативный рок, эмо-кор, метал с привкусом утраченной свободы. Атмосферные хиты для осенней ностальгии по эпохе расцвета субкультур.

Альтернативный рок,эмо-кор, метал с привкусом утраченной свободы. Атмосферные хиты для осенней ностальгии по эпохе расцвета субкультур.Косая рваная челка, тоннели в ушах, черно-розовый стиль и кеды в "шашечку": тренды эпохи-2007 остались позади. Бывшие эмо-киды стали скучными и взрослыми, но память о безрассудной молодости неизменно вспыхивает, когда в стареньком плеере включается та самая песня."Верните мой 2007-й", — кричат серьезные дяди и тети, пока в наушниках раздается до боли знакомый мотив и перед глазами горит сентябрь. Всем, кого захлестнула волна меланхолии тех времен, предлагаем слушать песни из подборки "Дни.ру".1. Stigmata — Сентябрь2. Origami – В сердце моем3. СЛОТ – Мертвые звезды4. Tracktor Bowling — Черта5. Animal ДжаZ — Три полоски6. [AMATORY] — Дыши со мной7. Lumen — Сколько8. Evil Not Alone — Лепестки9. Психея — Он не придет10. Neversmile — Из ладони в ладонь11. Ideя Fix — Плачь и танцуй12. 3000 Миль До Рая — Последний хит осени13. Линия — Реквием14. Осень Моей Жизни — Горький шоколад15. 7Раса — Вечное лето16. Мертвые Дельфины — На моей луне17. Четыре апреля — Ее местьКто-то уныло опустит взгляд и решит, что былого не вернуть. Но так ли это? Чтобы слушать песни и мысленно переноситься в прошлое, не нужны ни рваная челка, ни черно-розовый гардероб. Кажется, 2007-й — это не просто год, а состояние души, поэтому он будет всегда возвращаться.