Владимирцев пугают страшилками про цифровой рубль. Мошенники взяли на вооружение тему...

Владимирцев пугают "страшилками" про цифровой рубль.Мошенники взяли на вооружение тему тестирования новой валюты и теперь придумывают легенды, чтобы выманить чужие деньги.Звонят гражданам и запугивают потерей всех сбережений (говоря, что в будущем все деньги, якобы, будут только цифровыми), или предлагают приобрести цифровые рубли на "выгодных и уникальных" условиях.В Центробанке напоминают, что никаких рассылок банки, компании и сам ЦБ не проводят.Внедрение цифрового рубля - это "пилотный" проект.В массовый оборот цифровая валюта поступит не раньше 2025 - 2027 гг.