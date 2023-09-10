Владимирцев пугают страшилками про цифровой рубль.
Мошенники взяли на вооружение тему...
Владимирцев пугают "страшилками" про цифровой рубль.
Мошенники взяли на вооружение тему тестирования новой валюты и теперь придумывают легенды, чтобы выманить чужие деньги.
Звонят гражданам и запугивают потерей всех сбережений (говоря, что в будущем все деньги, якобы, будут только цифровыми), или предлагают приобрести цифровые рубли на "выгодных и уникальных" условиях.
В Центробанке напоминают, что никаких рассылок банки, компании и сам ЦБ не проводят.
Внедрение цифрового рубля - это "пилотный" проект.
В массовый оборот цифровая валюта поступит не раньше 2025 - 2027 гг.