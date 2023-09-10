Владимирцы приобрели жильё в новостройках на 8,9 млрд рублей. Такой информацией о покупках квартир...

Владимирцы приобрели жильё в новостройках на 8,9 млрд рублей.Такой информацией о покупках квартир с помощью эскроу-счетов поделилась пресс-служба Отделения Владимир Банка России.Стало известно, что на 1 июля 2023 года владимирские строители одолжили в банках более 20 млрд рублей на возведение жилья, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.На заметку!Что такое «эскроу-счет»? Он используется для безопасных сделок на рынке строящейся недвижимости. Покупатель (депонент) вносит деньги на счет в банке, и банк (эскроу-агент) их блокирует в счет уплаты стоимости договора долевого участия. Застройщик (бенефициар) получает эти деньги только после выполнения своих обязательств (после завершения строительства объекта недвижимости).Количество действующих договоров застройщиков с банками выросло до 74. И в данный момент наш регион занимает третье место в Центральном федеральном округе, не считая Москву и Московскую область.«Использование механизма проектного финансирования позволяет безопасно приобрести квартиру в строящемся доме. Средства покупателя на счете эскроу до 10 млн рублей застрахованы государством. Застройщик получает к ним доступ только после исполнения обязательств по договору», — подчеркивает начальник экономического отдела Владимирского отделения Банка России Лариса Разова.Сообщается, что с момента введения механизма проектного финансирования жилищного строительства по 1 июля 2023 года владимирцы получили ключи от 3 199 квартир. После сдачи возведенного жилья в эксплуатацию застройщикам перечислено со счетов эскроу 8,9 млрд рублей.В данный момент еще 3 451 владимирцев ожидают получения ключей от новой квартиры. Их средства — более 10,8 млрд рублей — находятся в банках на счетах эскроу до момента завершения строительства.Фото: pxfuel.com