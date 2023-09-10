Во Владимире нарушались права инвалидов в автобусах маршрута №17. Об этом сообщила пресс-служба...

Во Владимире нарушались права инвалидов в автобусах маршрута №17.Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Выяснилось, что автобусы, предназначенные для перевозки пассажиров в областном центре, не были оборудованы специальными подъемными устройствами (рампами), а также в них не было информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля.«Отсутствовали звуковые, а также визуальные информационные системы для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования, остановках и прочее...» - уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Прокурором в Ленинский районный суд города Владимира было направлено исковое заявление об обязании индивидуального предпринимателя устранить все зафиксированные нарушения.Сообщается, что требования прокурора удовлетворены в полном объеме.Любопытно, что исполнительное производство было возбуждено из-за «неисполнения решения в добровольном порядке».Правда, в данный момент транспортные средства всё же приведены в соответствие с требованиями.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области