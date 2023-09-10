Во Владимире профессиональный рост и развитие на работе чаще отмечают маркетологи, учителя,...

Во Владимире профессиональный рост и развитие на работе чаще отмечают маркетологи, учителя, дизайнеры и медсёстры.Интересным результатом опроса среди жителей Владимира поделилась пресс-служба сервиса «SuperJob».Выяснилось, что 65% маркетологов и 61% учителей отмечают положительное влияние нынешней работы на профессиональное развитие.Рост отмечает и большинство дизайнеров, а также медсестер (по 60%).Среди врачей личный прогресс на работе заметен 54% опрошенных, а среди HR-менеджеров таковых чуть более - 59%.Программисты чаще системных администраторов отмечают, что развиваются в профессиональном плане на своей работе: 52 и 42% соответственно.О негативном влиянии текущей работы на профессиональный рост чаще говорили бухгалтеры (46%), секретари (43%) и клиентские менеджеры (42%).Продавцы и операторы call-центров (по 24%), логисты (22%) и водители (19%) чаще остальных говорили о том, что на текущем месте работы находятся в застое: не развиваются, но стараются не терять профессиональные навыки.Сообщается, что данный опрос среди жителей Владимира проводился с 24 июня по 30 августа текущего года.Фото: pxfuel.com