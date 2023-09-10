Во Владимирской Городской больнице №4 заработало отделение реабилитации для пациентов после...

Во Владимирской Городской больнице №4 заработало отделение реабилитации для пациентов после инсульта.В Городской больнице №4 областного центра уже проходят реабилитацию пять пациентов после инсульта с нарушениями двигательных и речевых функций, сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области.Уточняется, что восстанавливаться приходят из отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.На стадии ранней медицинской реабилитации врачи оценивают состояние пациента, реабилитационный потенциал и настрой самого больного (и его родственников) на работу над восстановлением нарушенных функций организма.Помощь по медицинской реабилитации в Городской больнице №4 города Владимира оказывается в стационарных условиях. Отделение рассчитано на 20 мест.Известно, что курс реабилитации длится 21 день. В отделении, которое принимает жителей Владимира, Суздальского и Юрьев-Польского районов, есть учебная комната (симулятор квартиры), где больные, перенесшие инсульт, могут заново научиться выполнять простейшие бытовые задачи.Кроме того, как сообщает пресс-служба регионального правительства, пациенты ежедневно занимаются на специальных тренажёрах, позволяющих восстановить утраченные функции. А для удобства больных коридоры отделения оборудованы специальными поручнями.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области