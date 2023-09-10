Во Владимирской области более 100 тысяч человек проголосовало на выборах в Законодательное...

Во Владимирской области более 100 тысяч человек проголосовало на выборах в Законодательное собрание.Явка на выборах депутатов Заксобрания превысила 10,5%.На избирательных участках проголосовало 109 462 избирателя.Напомним, что одним из первых голос еще в пятницу отдал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Всего в регионе открылись 975 избирательных участков. Более двадцати из них- именные. Они названы в честь героев Великой Отечественной войны, а также известных уроженцев владимирского края."За честные выборы" - инициатор традиционного марафона Общественная палата региона. Центр общественного наблюдения работает во владимирском филиале РАНХиГС. 2500 наблюдателей прошли специальное обучение.Фото: пресс-служба Правительства ВО.