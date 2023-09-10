Во Владимирской области братья-сироты добились предоставления благоустроенного жилья лишь при...

Во Владимирской области братья-сироты добились предоставления благоустроенного жилья лишь при помощи прокурора.И вновь пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает о том, что сиротам из Гусь-Хрустального района не было своевременно предоставлено благоустроенное жильё.Установлено, что обратившиеся молодые люди являются родными братьями. В несовершеннолетнем возрасте они остались без попечения родителей, которые умерли.И в своё время братья были поставлены на учёт как лица, которым необходимы жилые помещения специализированного фонда.Увы, в нарушение требований закона квартиры им по достижению 18-летнего возраста так и не были предложены.По результатам проверки прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации района предоставить сиротам благоустроенное жилье по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим требованиям.В результате суд согласился с требованиями прокуратуры. Уточняется, что в настоящее время судебное решение исполнено.Братьям-сиротам всё же были предоставлены благоустроенные квартиры.Фото: pxfuel.com