Во Владимирской области начались дискуссии Ночь выборов 2023. На базе Владимирского филиала...

Во Владимирской области начались дискуссии "Ночь выборов 2023".На базе Владимирского филиала РАНХиГС в Центре общественного наблюдения за выборами во Владимирской области стартовала традиционная "Ночь выборов 2023".Представители партий, общественники, наблюдатели, журналисты обсуждают ход избирательной кампании.Присоединиться к общественному обсуждению и узнать всё о выборах можно онлайн https://vk.com/wall-169130350_1581Напомним, что во Владимирской области идет подсчет голосов на выборах в ЗС региона.к 18.00 10 сентября на избирательных участках региона проголосовало 215586 избирателей или 20,73 %, сообщил облизбирком.Телегруппа ГТРК "Владимир" в эти минуты работает на одном из избирательных участков.Мы расскажем об итогах выборного марафона в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото и видео: Центр общественного наблюдения за выборами во Владимирской области