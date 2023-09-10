Во Владимирской области почти 135 тысяч человек проголосовало на выборах в Законодательное...

Во Владимирской области почти 135 тысяч человек проголосовало на выборах в Законодательное собрание.По состоянию на 20.00 9 сентября на избирательных участках во Владимирской области проголосовало 134 484 избирателя или 12,94%, сообщил облизбирком.Напомним, что одним из первых голос еще в пятницу отдал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Всего в регионе открылись 975 избирательных участков. Более двадцати из них- именные. Они названы в честь героев Великой Отечественной войны, а также известных уроженцев владимирского края."За честные выборы" - инициатор традиционного марафона Общественная палата региона. Центр общественного наблюдения работает во владимирском филиале РАНХиГС. 2500 наблюдателей прошли специальное обучение.Фото: пресс-служба Правительства ВО.