Во Владимирской области продолжаются проверки предоставления земельных участков для многодетных...

Во Владимирской области продолжаются проверки предоставления земельных участков для многодетных семей.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в Гороховецком районе продолжаются «проверочные мероприятия». Дело в том, что ещё год назад администрацией - 4-м многодетным семьям в общую долевую собственность (бесплатно) для индивидуального жилищного строительства были предоставлены земельные участки в Гороховце, на улице Булыгина.Увы, проверка показала, что до настоящего времени они не обеспечены необходимой (для строительства и эксплуатации) - инженерной инфраструктурой: водо-, электро- и газоснабжением. Также отсутствует и подъездная дорога.Выяснилось, что в данный момент многодетные семьи фактически лишены возможности строительства домов, а также улучшения своих жилищных условий. Проблема не решается.«По результатам рассмотрения исковых заявлений прокуратуры действия администрации района по предоставлению земельных участков без необходимой инфраструктуры признаны незаконными, на орган местного самоуправления возложена обязанность по строительству сетей водо-, электро- и газоснабжения, а также подъездной дороги...» - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Теперь исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, а проверки соблюдения прав многодетных семей продолжаются.Фото: pxfuel.comЧитайте также:Во Владимирской области многодетные семьи смогут получать 250 тысяч рублей вместо земли:https://vladtv.ru/society/147602/Многодетные семьи из Владимирской области рассказали о поддержке государства и недоработанных законах:https://vladtv.ru/society/141454/Во Владимирской области только после вмешательства прокуратуры Александрова 9 многодетным семьям выделили земельные участки:https://vladtv.ru/society/146971/