Во Владимирской области стоимость минимального набора продуктов питания с начала года увеличилась...

Во Владимирской области стоимость минимального набора продуктов питания с начала года увеличилась на 10,2%Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения, вызванные сезонными и административными факторами, в июле 2023 года составил 100,8%, с начала года – 102,8%.Для сравнения: в июле 2022 года – 99,8%, с начала текущего года – 116%.По последним данным, взятым из доклада о социально-экономическом положении Владимирской области от Владимирстата, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения (в расчете на месяц) в среднем по области (к концу июля) составила 20 806, 8 руб.Следует отметить, что за 1 месяц она увеличилась на 0,4% (с начала года – на 3,4%).Стоимость же условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области в конце июля 2023 года составила 5 926,5 руб. И по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,3%, но, увы, с начала 2023 года увеличилась - на 10,2%.Таблица (данные) из официального доклада о социально-экономическом положении региона от Владимирстат –территориального органа Федеральной службы государственной статистики.Фото: pxfuel.com