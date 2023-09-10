В воскресенье состоялся второй розыгрыш среди участников онлайн-голосования.

В воскресенье состоялся второй розыгрыш среди участников онлайн-голосования.В Москве утром в воскресенье прошел второй розыгрыш призовых баллов в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Баллы получили участники дистанционного электронного голосования на выборах мэра и депутатов 13 муниципальных образований.Участвовали те, кто голосовал с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября. Они выиграли одну, три или пять тысяч призовых баллов.Во втором розыгрыше участвовали 723 183 человека. Все они стали обладателями призовых баллов.Всего за два розыгрыша баллы получили 2 090 881 человек. Из них 87% стали победителями.После 12:00 победителям направят СМС-уведомление. Баллы нужно активировать до 25 сентября включительно на сайте программы "Миллион призов".можно на походы в кафе и рестораны, театры и музеи, на благотворительность, пополнение карты "Тройка" и покупки в магазинах – партнерах акции.Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. За первые два дня участие приняли 2,6 миллиона человек. Голосование проходит без серьезных нарушений.